Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Профессоры и студенты университета АДА принесли присягу "Кодексу чести".

Как сообщили Report в департаменте коммуникаций, мероприятие началось с исполнения государственного гимна Азербайджана. Представители 32 государств мира, получающих образование в университете, вышли на сцену с флагами своих стран.

Затем ректор АДА Хафиз Пашаев и деканы университета наградили преподавателей и студентов медалями "Символ доверия".

Мероприятие завершилось выступлением Х. Пашаева и исполнением гимна академии.

Отметим, что в этом году в АДА 425 студентов будут обучаться в бакалавриате и 129 - в магистратуре. 6 иностранных студентов будут получать образование в рамках программы студенческого обмена.