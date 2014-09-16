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    Профессоры и студенты университета АДА принесли присягу "Кодексу чести"

    На мероприятии выступил ректор АДА Хафиз Пашаев

    Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Профессоры и студенты  университета АДА  принесли присягу "Кодексу чести".

    Как сообщили Report в департаменте коммуникаций, мероприятие началось с исполнения государственного гимна Азербайджана. Представители 32 государств мира, получающих образование в университете, вышли на сцену с флагами своих стран.

    Затем ректор АДА Хафиз Пашаев и деканы университета наградили преподавателей и студентов медалями "Символ доверия".

    Мероприятие завершилось выступлением Х. Пашаева и исполнением гимна академии.

    Отметим, что в этом году в АДА 425 студентов будут обучаться в бакалавриате и 129 - в магистратуре. 6 иностранных студентов будут получать образование в рамках программы студенческого обмена.

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