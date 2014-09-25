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    Открытие воскресной школы польского языка в Баку переносится

    Школу планируют открыть в январе следующего года

    Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Бесплатная воскресная школа польского языка в Баку откроется в январе следующего года.

    Как сообщили Report в посольстве Польши в Баку, желающие выучить польский язык могут обратиться с соответствующей заявкой в дипломатическое представительство.

    Напомним, что воскресная школа польского языка должна была открыться в сентябре в Бакинском Славянском Университете, однако по определенным причинам, было принято решение о переносе открытия. 

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