Возбуждено уголовное дело в отношении уполномоченных лиц департамента образования

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Материалы о незаконных действиях уполномоченных лиц из департамента образования Абшеронского района, поступившие из министерства образования, были изучены в главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре.

Как сообщает Report, в ходе расследования установлено, что некоторые уполномоченные лица из департамента образования давали незаконные указания директорам школ и содействовали продаже школьной формы по цене 40 манатов (вместо 20 манатов). По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса Азербайджанской республики.

В настоящее время по делу ведутся следственные мероприятия.