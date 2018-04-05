Вторую годовщину апрельских боев отметили победным шествием

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Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ При организационной поддержке министерства обороны и Исполнительной власти Физулинского района в городе Горадиз прошло шествие по случаю второй годовщины победы Азербайджанской армии в апрельских боях 2016 года.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, заместитель председателя Милли Меджлиса Бахар Мурадова, глава Исполнительной власти Физулинского района Алы Алыев и офицеры министерства обороны сначала посетили возвышенность Лелетепе, освобожденную Азербайджанской армией в апреле 2016 года, встретились с несущими здесь службу солдатами и офицерами.

Был исполнен государственный гимн Азербайджана, минутой молчания почтили память шехидов, отдавших жизнь в боях за независимость и территориальную целостность нашей республики.

"Лелетепе - священная возвышенность. Потому, что она является азербайджанской землей. Сыны Азербайджана освободили эту возвышенность ценой собственной крови и те, кто стал шехидом, проявив мужество, никогда не будут забыты.

Поднятый ими в Лелетепе наш трехцветный флаг будет развеваться во всех ныне находящихся под оккупацией наших населенных пунктах", - заявила Бахар Мурадова.

Отец погибшего в боях за Лелетепе шехида Ниджата Искендерова Бахруз Искендеров сказал, что гордится нашими несущими службу в Азербайджанской армии сыновьями и пожелал им дальнейших побед над врагом.