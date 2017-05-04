В Агдаме армяне обстреляли сотрудников Международного комитета Красного Креста и рабочих - ФОТО

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Агдам. 4 мая. REPORT.AZ/ В Агдамском районе со стороны армян обстрелу подверглись жители района, осуществляющие ремонтно-восстановительные работы в субартезианских колодцах.

Как сообщает карабахское бюро Report, инцидент произошел в прифронтовой зоне, на территории села Ахмедагалы, расположенного недалеко от линии соприкосновения войск.

Так, в ходе ремонтно-восстановительных работ, осуществляемых при финансовой поддержке Международного комитета Красного Креста (МККК), армянская сторона подвергла обстрелу работающих на территории сотрудников и технику Агдамского управления механического орошения ОАО Мелиорации и водного хозяйства. На месте происшествия также присутствовали сотрудники МККК.

Хотя в ходе нарушения режима прекращения огня армянами никто не пострадал, техника и установки повреждены.