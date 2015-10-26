Уорлик: Проблему беженцев и вынужденных переселенцев нельзя игнорировать

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Всеобъемлющее решение нагорно-карабахского конфликта не может быть достигнуто, если проблема беженцев и вынужденных переселенцев будет проигнорирована. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Джеймс Уорлик журналистам в Ереване.

По его словам, проблема не всегда обсуждается публично, но на всех встречах ей уделяется должное внимание. «В регионе сотни тысяч беженцев. Их необходимо выслушать», - заявил посредник, добавив, что беженцам и вынужденным переселенцам должна быть предоставлена возможность вернуться в свои дома.

Сопредседатель также сообщил, что в ходе нынешнего визита в Азербайджан встретится с представителями азербайджанской общины Нагорного Карабаха.

Д. Уорлик также напомнил, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ намерены организовать очередную встречу президентов Азербайджана и Армении в конце текущего года. По его словам, организация встречи на высшем уровне станет одним из пунктов обсуждений в ходе его поездки в Ереван и Баку.

«Насколько мне известно, в начале декабря в Армении пройдёт референдум. Поэтому встреча, исходя их графиков президентов, может быть организована после референдума, но до конца года», - отметил Уорлик. По его словам, до этого необходимо интенсифицировать переговорный процесс на уровне ниже президентов. Это может быть комиссия либо рабочая группа, необходимы и проекты народной дипломатии, которым сопредседатели также готовы оказать содействие.