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    Уорлик: Проблему беженцев и вынужденных переселенцев нельзя игнорировать

    Беженцам и вынужденным переселенцам должна быть предоставлена возможность вернуться в свои дома

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Всеобъемлющее решение нагорно-карабахского конфликта не может быть достигнуто, если проблема беженцев и вынужденных переселенцев будет проигнорирована. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом  заявил сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США  Джеймс Уорлик журналистам  в Ереване.

    По его словам, проблема не всегда обсуждается публично, но на всех встречах ей уделяется должное внимание. «В регионе сотни тысяч беженцев. Их необходимо выслушать», - заявил посредник, добавив, что беженцам и  вынужденным переселенцам  должна быть предоставлена возможность вернуться в свои дома.

    Сопредседатель также сообщил, что в ходе нынешнего визита в Азербайджан встретится с представителями азербайджанской общины Нагорного Карабаха. 

    Д. Уорлик также напомнил, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ намерены организовать  очередную встречу президентов  Азербайджана  и Армении в конце текущего года. По его словам, организация встречи на высшем уровне станет одним из пунктов обсуждений в ходе его поездки в Ереван и Баку.

    «Насколько мне известно, в начале декабря в Армении пройдёт референдум. Поэтому встреча, исходя их графиков президентов, может быть организована после референдума, но до конца года», - отметил Уорлик. По его словам, до этого необходимо интенсифицировать переговорный процесс на уровне ниже президентов. Это может быть комиссия либо рабочая группа, необходимы и проекты народной дипломатии, которым сопредседатели также готовы оказать содействие.

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