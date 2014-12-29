Экс-глава МИД Эстонии: Существующие замороженные конфликты являются рычагом влияния на эти страны

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ "На территории пяти из шести стран — восточных партнеров ЕС — существуют замороженные конфликты, с помощью которых осуществляется влияние на внешнеполитические решения и поведение этих государств".

Как сообщает Report со ссылкой на BNS, об этом заявил экс-глава МИД Эстонии Урмас Паэт. По словам Паэта, единственной страной, избежавшей этой участи, остается Беларусь, однако к нынешнему моменту обостряются ее отношения с Россией: "Одним из проявлений этого стало восстановление таможенного контроля на границе между Россией и Беларусью, хотя обе страны являются членами Таможенного союза".

"Замороженные конфликты сохраняются в Грузии — в Абхазии и Южной Осетии, в Молдове — в Приднестровье, между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе и на Украине — в Крыму и Донбассе. Все эти конфликты разжигаются вновь и вновь, когда хотят затормозить нормальное развитие государства", — пояснил Паэт.

По словам экс-министра, сейчас Россия наряду с конфликтом на Украине, активно манипулирует Абхазией и Южной Осетией, заключая с ними союзные договоры.

"Единственное решение проблемы — это прекращение замороженных конфликтов и уважение территориальной целостности всех стран. В противном случае опасность конфликтов остается на высоком уровне", — отметил Паэт.