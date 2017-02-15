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    Представители дипмиссий и руководители международных организаций посетили Джоджуг Мерджанлы - ФОТО

    Делегация близко ознакомилась с работами по очистке территории от мин, восстановительными и строительными работами

    Джебраил. 15 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня представители аккредитованных в Азербайджане дипмиссий и руководители международных организаций посетили освобожденное от оккупации село Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района.

    Как сообщает карабахское бюро Report, делегацию в составе 55 человек возглавил председатель Государственного комитета по работе с беженцами и вынужденными переселенцами Али Гасанов.

    А. Гасанов сообщил, что село свыше 20 лет контролировалось армянами: "После операции Лелетепе Джоджуг Мерджанлы и окрестные населенные пункты были освобождены. Согласно соответствующему распоряжению президента Ильхама Алиева, на территории села начаты восстановительные и строительные работы".

    Делегация близко ознакомилась с работами по очистке территории от мин, восстановительными и строительными работами.

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