Представители дипмиссий и руководители международных организаций посетили Джоджуг Мерджанлы - ФОТО

Джебраил. 15 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня представители аккредитованных в Азербайджане дипмиссий и руководители международных организаций посетили освобожденное от оккупации село Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района.

Как сообщает карабахское бюро Report, делегацию в составе 55 человек возглавил председатель Государственного комитета по работе с беженцами и вынужденными переселенцами Али Гасанов.

А. Гасанов сообщил, что село свыше 20 лет контролировалось армянами: "После операции Лелетепе Джоджуг Мерджанлы и окрестные населенные пункты были освобождены. Согласно соответствующему распоряжению президента Ильхама Алиева, на территории села начаты восстановительные и строительные работы".

Делегация близко ознакомилась с работами по очистке территории от мин, восстановительными и строительными работами.

