Минобороны: Предотвращена провокация врага на фронте, армяне понесли большие потери - ВИДЕО

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ В результате деятельности ВС Азербайджана за последние несколько дней предотвращена провокация врага как на азербайджано-армянской государственной границе, так и на линии соприкосновения войск на оккупированных территориях.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, целенаправленная эскалация ситуации армянским руководством-оккупантом вынуждает азербайджанскую сторону предпринять ответные меры.

"За сутки в результате ударов из минометов по заранее определенным координатам в различных направлениях армянская сторона понесла десятки потерь живой силы, уничтожены несколько единиц автомобильной техники врага.

Для снижения количества потерь Армения скрывает факты уничтожения военнослужащих из Нагорного Карабаха, гражданского населения, размещенного в окопах, а также наемников из различных горячих точек Ближнего Востока.

Министерство обороны еще раз заявляет, что ответственность за эскалацию ситуации на линии соприкосновения войск за последние несколько дней, карательные меры против врага и потери в результате этого всецело лежит на военно-политическом руководстве Армении".