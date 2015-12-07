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    Минобороны: Предотвращена провокация врага на фронте, армяне понесли большие потери - ВИДЕО

    Уничтожены несколько автомобильной техники врага

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ В результате деятельности ВС Азербайджана за последние несколько дней предотвращена провокация врага как на азербайджано-армянской государственной границе, так и на линии соприкосновения войск на оккупированных территориях. 

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана. 

    Согласно информации, целенаправленная эскалация ситуации армянским руководством-оккупантом вынуждает азербайджанскую сторону предпринять ответные меры. 

    "За сутки в результате ударов из минометов по заранее определенным координатам в различных направлениях армянская сторона понесла десятки потерь живой силы, уничтожены несколько единиц автомобильной техники врага. 

    Для снижения количества потерь Армения скрывает факты уничтожения военнослужащих из Нагорного Карабаха, гражданского населения, размещенного в окопах, а также наемников из различных горячих точек Ближнего Востока. 

    Министерство обороны еще раз заявляет, что ответственность за эскалацию ситуации на линии соприкосновения войск за последние несколько дней, карательные меры против врага и потери в результате этого всецело лежит на военно-политическом руководстве Армении".

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