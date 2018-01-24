Помощник президента и министр обороны проверили ситуацию в воинских частях, дислоцированных в прифронтовой зоне

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Баку. 24 января. REPORT.AZ/ В соответствии с поручением президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами господина Ильхама Алиева, помощник президента по работе с правоохранительными органами и военным вопросам Фуад Алескеров и министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов посетили воинские части, дислоцированные в прифронтовой зоне.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В ходе посещения были проверены состояние боевой готовности войск, служебные и социально-бытовые условия личного состава, а также проведены беседы с военнослужащими, организован совместный обед.