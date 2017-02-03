Комитет парламента Пакистана принял резолюцию, осуждающую агрессию Армении в отношении Азербайджана

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Постоянный комитет по иностранным делам Национальной Ассамблеи Пакистана принял резолюцию, осуждающую оккупацию Арменией территорий Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на пакистанские СМИ, резолюция была принята во время встречи членов Комитета.

В резолюции также осуждается совершение армянами Ходжалинского геноцида.

Комитет подтвердил поддержку территориальной целостности и суверенитету Азербайджана в рамках международно признанных границ.

В резолюции также выражается призыв к выполнению четырех резолюций ООН, принятых в связи с оккупацией азербайджанских земель.

Комитет парламента Пакистана также заявил о поддержке урегулирования нагорно-карабахского конфликта мирным путем.