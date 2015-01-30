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    Открыто уголовное дело по факту убийства армянами гражданина Азербайджана

    Было выявлено, что Гасана Гасанова пытали перед смертью

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ "Было выявлено, что Гасана Гасанова, перешедшего 11 июня прошлого года вместе с Дильгямом Аскеровым и Шахбазом Гулиевым на территорию оккупированного Кельбаджарского района Азербайджана, пытали перед смертью". Как сообщает Report, об этом заявил председатель Общественного объединения "Центра правовых реформ в Азербайджане" Анар Багиров.

    Он заявил, что по факту убийства Г.Гасанова Кельбаджарской районной прокуратурой возбуждено уголовное дело по ст. 115 (Нарушение законов и обычаев войны) и ст.116 (Нарушение  норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов) Уголовного Кодекса Азербайджана.

    Отметим, что в настоящее время Д.Аскеров и Ш. Гулиев находятся в заложниках у армян. 

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