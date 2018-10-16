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    ОБСЕ провел мониторинг на границе Азербайджана и Армении

    Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Мониторинг соблюдения режима прекращения огня, проведенный 16-го октября на государственной границе Азербайджана и Армении в направлении Газахского района в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, завершился без инцидентов.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Мониторинг со стороны Азербайджана провели полевые помощники личного представителя действующего председателя Геннадий Петрика и Саймон Тиллер.

    Мониторинг со стороны Армении провели полевые помощники личного представителя Михаил Олару и Огнйен Йович. 

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