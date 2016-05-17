​ОБСЕ будет формировать шаги по расследованию инцидентов в Карабахе

Баку. 17 Май. REPORT.AZ/ Договоренность, что ОБСЕ будет формулировать конкретные шаги, позволяющие расследовать инциденты на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе была достигнута на первой после обострения конфликта встрече глав Армении и Азербайджана при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Как передает Report, об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров после завершения встречи в Вене.

"Договорились, что ОБСЕ будет формулировать конкретные шаги, позволяющие расследовать инциденты на линии соприкосновения", — сказал министр.