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    ​ОБСЕ будет формировать шаги по расследованию инцидентов в Карабахе

    Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров после завершения встречи в Вене

    Баку. 17 Май. REPORT.AZ/ Договоренность, что ОБСЕ будет формулировать конкретные шаги, позволяющие расследовать инциденты на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе была достигнута на первой после обострения конфликта встрече глав Армении и Азербайджана при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

    Как передает Report, об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров после завершения встречи в Вене.

    "Договорились, что ОБСЕ будет формулировать конкретные шаги, позволяющие расследовать инциденты на линии соприкосновения", — сказал министр.

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