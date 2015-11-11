Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Незаконно посетивший оккупированные территории Азербайджана гражданин Швейцарии объявлен в международный розыск.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

По информации, в Следственном управлении по тяжким преступлениям Генпрокуратуры продолжается следствие уголовного дела, возбужденного по ст. 281.2 (открытые призывы антигосударственного характера), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) и 192.2.2 (незаконная предпринимательская деятельность) УК в отношении гражданина Швейцарии, соучредителя, генерального исполнительного директора компании Franck Muller Group Вартана Сирмакеса, который, вступив в сговор с группой лиц, при отсутствии соответствующих документов, пересек госграницу Азербайджанской Республики вне контрольно-пропускных пунктов, и прибыв на оккупированные армянскими Вооруженными силами территории Азербайджана, занимался незаконной предпринимательской деятельностью и делал открытые призывы антигосударственного характера. Его цель также заключалась в пропаганде на международном уровне созданного на оккупированных Арменией территориях Азербайджана незаконного режима.

В Генпрокуратуре заявили, что, из-за достаточности улик, 11 ноября 2015 года было принято решение о привлечении В.Сирмакеса к следствию по обвинению в вышеперечисленных статьях УК и по решению Насиминского районного суда города Баку в его отношении избрали меру пресечения в виде ареста и объявили в международный розыск.

В настоящее время для задержания В.Сирмакеса и привлечения его к следствию Национальное центральное бюро Интерпола МВД Азербайджана приступило к необходимым следственным и оперативно-розыскным мероприятиям.