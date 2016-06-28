​На ежегодной конференции ОБСЕ будут обсуждаться влияние Карабахского конфликта на безопасность в регионе

Баку. 28 Июня. REPORT.AZ/ В штаб-квартире ОБСЕ в Вене открывается Ежегодная конференция по обзору проблем в области безопасности.

Как передает Report, отдельная сессия трехдневной конференции будет посвящена конфликтным ситуациям на пространстве ОБСЕ и их влиянию на безопасность в регионе.

Среди наиболее проблемных очагов, помимо Украины, которой посвящено отдельно заседание, в организации выделяют Нагорный Карабах и Приднестровье.

По этим темам, как отмечает постоянный представитель России при организации Александр Лукашевич, "пока хвастаться нечем". При этом в ОБСЕ указывают на "острожный позитивный тренд", наметившийся после недавних консультаций президентов Азербайджана и Армении в Вене и Санкт-Петербурге, а также ввиду достигнутых договоренностей о возобновлении переговоров по Приднестровью в формате "5+2".