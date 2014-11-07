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    Минобороны Азербайджана: режим прекращения огня нарушен 33 раза

    Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Режим прекращения огня в нескольких направлениях фронта в целом был нарушен 33 раза за сутки. 

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана. 

    Согласно сообщению, позиции ВС Азербайджана подверглись обстрелу с позиций, расположенных близ сел Марзили, Юсифджанлы Агдамского, Куропаткино Ходжавендского, Горадиз, Ашагы Абдуррахманлы Физулинского, Тапгарагоюнлу Горанбойского, а также с безымянных высот Горанбойского и Ходжавендского районов. 

    Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.

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