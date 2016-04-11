Министр обороны Азербайджана: Наша армия отомстит за шехидов

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ "Мы должны сказать правду. Столетиями армяне совершают преступления против азербайджанцев. Мы должны предотвратить это".

Как сообщает Report, об этом заявил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в ходе выступления на церемонии прощания с пилотами - майором Тебризом Мусазаде, майором Урфаном Мамедзаде, главным лейтенантом Бекиром Исмаиловым и полковник-лейтенантом Мурадом Мирзовым, павшими шехидами при предотвращении наступления армян на линии соприкосновения войск.

"Территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена. В азербайджанской армии царит боевой дух. Я верю, что наша армия отомстит за шехидов и восстановит территориальную целостность", - подчеркнул министр.