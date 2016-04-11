 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Министр обороны Азербайджана: Наша армия отомстит за шехидов

    В азербайджанской армии царит боевой дух

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ "Мы должны сказать правду. Столетиями армяне совершают преступления против азербайджанцев. Мы должны предотвратить это".

    Как сообщает Report, об этом заявил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в ходе выступления на церемонии прощания с пилотами - майором Тебризом Мусазаде, майором Урфаном Мамедзаде, главным лейтенантом Бекиром Исмаиловым и полковник-лейтенантом Мурадом Мирзовым, павшими шехидами при предотвращении наступления армян на линии соприкосновения войск.  

    "Территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена. В азербайджанской армии царит боевой дух. Я верю, что наша армия отомстит за шехидов и восстановит территориальную целостность", - подчеркнул министр.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi