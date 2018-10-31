МИД: Имя незаконно посетившего Карабах бельгийского парламентария будет внесено в "черный список"

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Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ "Будет принято решение о включении в список нежелательных лиц имени депутата парламента Бельгии Жан-Жака Флау из-за незаконной поездки на оккупированные территории Азербайджана".

Об этом Report заявила руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя вопрос о визите бельгийского депутата Жана-Жака Флау в Нагорный Карабах.

По ее словам, проводится расследование в связи с незаконным визитом Ж-Ж. Флау в Нагорный Карабах: "Будет принято решение о включении имени депутата парламента Бельгии и отправившихся с ним на оккупированные территории Азербайджана в список "нежелательных лиц"".

Отметим, 30 октября бельгийский парламентарий Жан-Жак Флау посетил оккупированные территории Азербайджана. В Ханкенди он провел встречу с руководством сепаратистского режима.