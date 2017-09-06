Мамедъяров: Встреча глав МИД Азербайджана и Армении запланирована в рамках открытия сессии ГА ООН

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Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Встреча глав МИД Азербайджана и Армении запланирована, однако точной даты пока нет.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

Он напомнил, что данная встреча была согласована с посредниками - сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

"Пока ожидаем, возможно, она состоится в рамках открытия очередной сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке", - добавил министр.

По его словам, на встрече должно быть принято политическое решение.

"Как мы неоднократно говорили, что необходимо вывести армянские силы с оккупированных территорий Азербайджана", - сказал Э. Мамедъяров.

Глава МИД также напомнил, что в повестке будущей сессии нашли свое отражение два проекта резолюций - касательно оккупированных территорий Азербайджана и стран ГУАМ.