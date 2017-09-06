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    Мамедъяров: Встреча глав МИД Азербайджана и Армении запланирована в рамках открытия сессии ГА ООН

    Глава МИД Азербайджана: На встрече должно быть принято политическое решение© Report.az/ Elşən Baba

    Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ Встреча глав МИД Азербайджана и Армении запланирована, однако точной даты пока нет.

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

    Он напомнил, что данная встреча была согласована с посредниками - сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

    "Пока ожидаем, возможно, она состоится в рамках открытия очередной сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке", - добавил министр.

    По его словам, на встрече должно быть принято политическое решение.

    "Как мы неоднократно говорили, что необходимо вывести армянские силы с оккупированных территорий Азербайджана", - сказал Э. Мамедъяров.

    Глава МИД также напомнил, что в повестке будущей сессии нашли свое отражение два проекта резолюций - касательно оккупированных территорий Азербайджана и стран ГУАМ.

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