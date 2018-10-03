Гражданин Латвии извинился перед правительством и народом Азербайджана

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Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Гражданин Латвийской Республики, сотрудник туристического агентства "IMPRO Travels LTD" Харийс Эглиенс, направив соответствующее письмо в министерство иностранных дел, обратился с просьбой об исключении его имени из "Списка иностранцев, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджанской Республики".

Как сообщили Report в МИД, в своём письме Харийс Эглиенс сообщил о посещении им Нагорного Карабаха в октябре 2015 года и том, что он не был проинформирован о последствиях, к которым приведёт эта поездка.

Он подчеркнул, что данный визит ни в коем случае не должен толковаться как проявление неуважения к Азербайджанской Республике и азербайджанскому народу.

Х.Эглиенс, заявив об уважении территориальной целостности в рамках международно признанных границ, суверенитета и законов Азербайджанской Республики, извинился перед правительством и народом Азербайджана за указанный визит.

Выражая сожаление по поводу незаконной поездки, Х.Эглиенс огласил позицию относительно того, что его визит на оккупированные Арменией территории Азербайджана никоим образом не служил пропаганде созданного там незаконного режима.

Он также подчеркнул, что в дальнейшем не будет совершать поездки на оккупированные территории Азербайджана. Харийс Эглиенс попросил разрешить ему посетить нашу страну в будущем.

После рассмотрения его обращения в установленном порядке было принято решение удалить имя данного гражданина из списка нежелательных лиц.