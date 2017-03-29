Экс-президент Армении: "Территории вокруг Нагорного Карабаха должны быть возвращены Азербайджану"

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Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Территории вокруг Нагорного Карабаха должны быть возвращены Азербайджану в соответствии с положениями документа, по которому стороны ведут переговоры.

Как передает Report, об этом заявил первый президент Армении (1991-1998 гг) Левон Тер-Петросян.

"Если мы не сделаем это добровольно, то однажды земли отберут санкциями", - сказал Л.Тер-Петросян в эфире армянского телеканала "Кентрон".

Л.Тер-Петросян отметил, что государство должно готовить общество к решениям.

"Если Серж Саргсян (президент Армении) идет по этому пути, то я до конца буду стоять рядом с ним", - сказал он.

Возглавляемая Л.Тер-Петросяном оппозиционная партия "Армянский национальный конгресс" в составе предвыборного блока с партией "Народная партия Армении" участвует в парламентских выборах республики, которые пройдут 2 апреля.