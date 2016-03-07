Cотрудник Администрации президента: Затянувшиеся конфликты представляют риски для всего региона

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ В 1994 году между НАТО и Азербайджаном было подписано соглашение о сотрудничестве, и по сей день продолжаются контакты и встречи.

Как сообщает Report, об этом, выступая на международной конференции "Варшавский саммит НАТО: Возможности и ожидания" в Баку, заявил старший советник отдела внешней политики Администрации президента Азербайджана Эльмар Гусейнов.

В своей речи Э.Гусейнов также напомнил об участии азербайджанских миротворцев в миротворческой миссии НАТО в Афганистане.

Э.Гусейнов также особо затронул тему нагорно-карабахского конфликта. По его словам, затянувшиеся конфликты представляют свои риски для всего региона: "Вопросом урегулирования нагорно-карабахского конфликта занимается Минская группа ОБСЕ, но поддержка суверенитета Азербайджана на международной арене очень важна".

Говоря о Варшавском саммите НАТО в июле этого года, Э.Гусейнов заявил, что ожидает позиции Альянса по вопросу суверенитета Азербайджана.