Армянские вооруженные формирования 36 раз нарушили режим прекращения огня

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные формирования на различных направлениях фронта 36 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные формирования обстреляли позиции вооруженных сил Азербайджана недалеко от сёл Тапгарагоюнлу, Гюлистан Горанбойского района, Чилябюрт, Гёйарх, Чайлы, Гызылоба Тертерского района, Шураабад, Сарыджалы, Джавахирли, Ширванлы, Шихлар, Баш Гервенд, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Горган, Гараханбейли, Ашаги Абдуррахманлы Физулинского района.

Армянские формирования обстреляли позиции наших войск также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Ответным огнем наших вооруженных сил огневые точки врага подавлены.