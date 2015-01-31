​Али Ахмедов: Надеюсь, что международные организации смогут принять справедливое решение по делу о наших заложниках

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ "Надеюсь, что международные организации смогут принять справедливое решение в связи с обращением азербайджанской стороны в Европейский суд по делу о взятых в Кельбаджаре армянами в заложники азербайджанцев Дильгяма Аскерова и Шахбаза Гулиева, а также уголовному делу, возбужденному Кельбаджарской районной прокуратурой, по факту убийства Г.Гасанова". Как сообщает Report, об этом сообщил журналистам заместитель премьер-министра Азербайджана, заместитель председателя партии "Ени Азербайджан" - исполнительный секретарь партии Али Ахмедов.

А.Ахмедов с сожалением отметил, что до сих пор нет никаких результатов инициативы международных организаций, с которыми они выступали для обеспечения территориальной целостности Азербайджана: "Вот уже более 20 лет азербайджанские земли находятся под оккупацией. Однако, несмотря на то, что существуют четыре резолюции Совета безопасности ООН и другие постановления различных международных организаций, армянская сторона до сих пор отказывается освободить оккупированные ими азербайджанские земли. Поэтому, у азербайджанцев появилось большое недоверие в справедливости принимаемых международными организациями решений, а в случае принятия таковых в соблюдении их армянской стороной".

А. Ахмедов отметил, что Азербайджан приложит все усилия для справедливого решения любого вопроса: "Сам этот процесс ещё раз демонстрирует всему миру, что Армения не отказывается от своих агрессивных действий".