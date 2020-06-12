Заявление Европарламента вызвало переполох в Армении

Заявление докладчиков Европейского парламента (ЕП), осуждающее незаконную деятельность на оккупированных территориях Азербайджана, вызвало в Армении переполох.

Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, первый омбудсмен Армении, правозащитник Лариса Алавердян назвала это заявление "полным провалом" парламентской дипломатии Еревана, которое угрожает национальной безопасности Армении.

"Или это провал, если армянская сторона старалась, но что-то не получилось, или это как раз логический результат той тактики и стратегии международного урегулирования карабахского конфликта, которые взяли на вооружение власти Армении... Это заявление - ответ Европарламента на ту политику, которую ведут власти Армении, и оно должно открыть глаза армянской общественности. Такие результаты свидетельствуют о пораженческом курсе руководства страны", - заявила Л. Алавердян.

Лариса Алавердян

А, как сообщил вице-президент Республиканской партии Армении Армен Ашотян армянскому порталу 168.am, бывший президент, глава Республиканской партии Армении Серж Саргсян после принятого ЕП заявления обратился к Дональду Туску с официальным письмом.

"Принимая во внимание тот факт, что Республиканская партия Армении также является членом Европейской народной партии, а два из трех докладчиков Европейского парламента - Траян Бэсеску и Желена Завко - являются членами фракции Европейской народной партии в Европарламенте, президент Республиканской партии Армении Серж Саргсян обратился к президенту Европейской народной партии Дональду Туску с официальным письмом", - заявил Ашотян.

Ранее докладчики Европейского парламента (ЕП) по Азербайджану Желена Завко, по Армении Траян Бэсеску и сопредседатель Комитета по парламентскому сотрудничеству ЕП по Азербайджану, Грузии и Армении Мария Кальюранд впервые приняли совместное заявление.Это первый совместный документ должностных лиц Европарламента о незаконной деятельности на оккупированных территориях Азербайджана.

В нем критикуется строительство новой дороги между Арменией и оккупированным Нагорным Карабахом.

"Объявленное в прошлом году строительство третьей автомобильной дороги, соединяющей Армению и оккупированный Нагорный Карабах, скоро начнется. Эта новая дорожная инфраструктура свяжет Капан в Армении с Гадрутом в оккупированном Нагорном Карабахе, проходя через районы Губадлы и Джабраил, которые также оккупированы", - говорится в заявлении Европарламента.

В документе отмечается, что хотя Европарламент поддерживает проекты, способствующие региональному сотрудничеству, установлению связей и общению между жителями стран Восточного соседства, тем не менее, решение о строительстве этой дороги было принято без согласия компетентных органов Азербайджана - в нарушение норм международного права.

"Кроме того, это может символически закрепить незаконную оккупацию Нагорного Карабаха и его окрестностей. Поэтому мы очень сожалеем об этой инициативе, поскольку она не способствует созданию условий, способствующих доверию, миру и примирению", - сказано в заявлении.