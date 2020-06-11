​Европарламент поддержал территориальную целостность Азербайджана

Европейский парламент https://report.az/storage/news/5aa3bb2425da2eff4c45c9e690a635c6/756b0f1b-cb46-40a1-8b52-ef58ced1576e_292.jpg

Докладчики Европейского парламента (ЕП) по Азербайджану Желена Завко, по Армении Траян Бэсеску и сопредседатель Комитета по парламентскому сотрудничеству ЕП по Азербайджану, Грузии и Армении Мария Кальюранд впервые приняли совместное заявление.

Как передает Report, это первый совместный документ должностных лиц Европарламента о незаконной деятельности на оккупированных территориях Азербайджана.

В документе содержится призыв к урегулированию нагорно-карабахского конфликта в рамках международно признанных границ Азербайджана.

Следует отметить, что принятие такого заявления является очередным поражением Армении и Никола Пашиняна на дипломатическом фронте.