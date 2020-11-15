Выявлены новые факты об использовании Арменией иностранных наемников
Выявлены новые факты об использовании Арменией иностранных наемниковНесмотря на неоднократные опровержения со стороны армянских военно-политических властей, в том числе премьер-министра Никола Пашиняна, появляются новые факты об использовании оккупирующей страной иностранных наемников, в том числе террористов во второй ка
Несмотря на неоднократные опровержения со стороны армянских военно-политических властей, в том числе премьер-министра Никола Пашиняна, появляются новые факты об использовании оккупирующей страной иностранных наемников, в том числе террористов во второй карабахской войне.
Как передает Report, эксперты и журналисты из разных стран в своих социальных сетях делятся фактами, информацией и фотографиями о наемниках, завербованных армянской армией из-за границы.
Так, иностранный журналист, правозащитник и эксперт Асаад Ханна, поделился в своем аккаунте в Twitter фотографиями трех боевиков, завербованных из Сирии в Нагорный Карабах. "Три сирийских парня из Алеппо - Арут, Хагуб и Мусек - погибли в боях в Азербайджане", - написал он.
Сирийский политический обозреватель Кеворк Алмассиан также написал в Twitter, что несколько боевиков из арабской республики были убиты в ходе карабахской войны. Он также предоставил факты об иностранных боевиках - фотографии и имена.
"Армянская революционная федерация оплакивает троих солдат, недавно убитых в Сирии: Арута Панояна, Акопа Астаряна и Мосика Секлемяна", - написал он в своей социальной сети.
Все это, а также другие факты доказывают, что военно-политическое руководство Армении привлекло наемников из Сирии и других стран на оккупированные территории Азербайджана из-за неспособности его армии воевать в Карабахе. Однако официальный Ереван обвинил Баку в привлечении иностранных наемников в Карабах. Цель ясна - прикрыть военные преступления, совершенные на оккупированных территориях Азербайджана.
Three Syrian guys from Aleppo (regime geld areas) Harout, Hagoub and Mouseek died in Armenia fighting against Azerbaijan pic.twitter.com/4xjRyCGYCh