Выявлены новые факты об использовании Арменией иностранных наемников

Несмотря на неоднократные опровержения со стороны армянских военно-политических властей, в том числе премьер-министра Никола Пашиняна, появляются новые факты об использовании оккупирующей страной иностранных наемников, в том числе террористов во второй карабахской войне.

Как передает Report, эксперты и журналисты из разных стран в своих социальных сетях делятся фактами, информацией и фотографиями о наемниках, завербованных армянской армией из-за границы.

Так, иностранный журналист, правозащитник и эксперт Асаад Ханна, поделился в своем аккаунте в Twitter фотографиями трех боевиков, завербованных из Сирии в Нагорный Карабах. "Три сирийских парня из Алеппо - Арут, Хагуб и Мусек - погибли в боях в Азербайджане", - написал он.

Сирийский политический обозреватель Кеворк Алмассиан также написал в Twitter, что несколько боевиков из арабской республики были убиты в ходе карабахской войны. Он также предоставил факты об иностранных боевиках - фотографии и имена.

"Армянская революционная федерация оплакивает троих солдат, недавно убитых в Сирии: Арута Панояна, Акопа Астаряна и Мосика Секлемяна", - написал он в своей социальной сети.

Все это, а также другие факты доказывают, что военно-политическое руководство Армении привлекло наемников из Сирии и других стран на оккупированные территории Азербайджана из-за неспособности его армии воевать в Карабахе. Однако официальный Ереван обвинил Баку в привлечении иностранных наемников в Карабах. Цель ясна - прикрыть военные преступления, совершенные на оккупированных территориях Азербайджана.