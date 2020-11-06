Выпущенный врагом по Тертеру снаряд упал на дом

Азербайджанская Армия принимает ответные меры для подавления огневых точек врага

На фронте продолжает сохраняться напряженность.

Об этом сообщает сотрудник Report, командированный в прифронтовую зону.

5 ноября подразделения вооруженных сил Армении вновь обстреляли Тертерский район. Один из очередных выпущенных врагом снарядов попал в частный дом недалеко от центра города. В результате большой урон нанесен дому и находящемуся во дворе дома грузовому автомобилю. Погибших и раненых нет.

Отметим, что 6 ноября с 08:00 подразделения вооруженных сил Армении обстреливают город Тертер и села Газьян и Хусанли.

Враг выпустил по территории района около 20 снарядов. Погибших и раненых нет.

Азербайджанская Армия принимает ответные меры для подавления огневых точек врага.