Выпущенный врагом по Тертеру снаряд упал на дом

На фронте продолжает сохраняться напряженность.
Об этом сообщает сотрудник Report, командированный в прифронтовую зону.
5 ноября подразделения вооруженных сил Армении вновь обстреляли Тертерский район. Один из очередных выпущенных врагом снарядов попал в частный дом недалеко от центра города. В результате большой урон нанесен дому и находящемуся во дворе дома грузовому автомобилю. Погибших и раненых нет.
Отметим, что 6 ноября с 08:00 подразделения вооруженных сил Армении обстреливают город Тертер и села Газьян и Хусанли.
Враг выпустил по территории района около 20 снарядов. Погибших и раненых нет.
Азербайджанская Армия принимает ответные меры для подавления огневых точек врага.