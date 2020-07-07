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ВС Армении продолжают нарушать перемирие

ВС Армении продолжают нарушать перемирие ВС Армении продолжают нарушать перемирие
Нагорно-карабахский конфликт
7 июля 2020 г. 09:43
ВС Армении продолжают нарушать перемирие

Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 37 раз.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Айгепар, Чинари Бердского района, на безымянных высотах на территории Чамбаракского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Алибейли, Агбулаг Товузского района, в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Новрузлу, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Карвенд, Гараханбейли, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Ходжавендского района.

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Версия на английском языке Armenians break truce firing at Azerbaijani positions 37 times
Версия на азербайджанском языке Ermənistan silahlı bölmələri atəşkəsi 37 dəfə pozub

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