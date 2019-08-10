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ВС Армении нарушили режим прекращения огня 20 раз за сутки

ВС Армении нарушили режим прекращения огня 20 раз за сутки

Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 20 раз.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Паравакар Иджеванского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селе Гушчу Айрым и на безымянных высотах на территории Газахского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Тагыбейли, Юсифджанлы Агдамского района, Горган, Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Тертерского районов.

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