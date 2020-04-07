На оккупированных территориях Азербайджана - в Нагорном Карабахе выявлен первый случай коронавируса, сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ.

Накануне в Армению были доставлены два образца на анализ, один из них дал положительный результат на коронавирус.

17 человек, находившихся в контакте с зараженным, были помещены в карантин.

Инцидент произошел в Лачинском районе.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.