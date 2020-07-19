В Билясуваре почтили память шехида Рашада Махмудова 

В селе Ашагы Джурали Билясуварского района прошла церемония, посвященная памяти старшего лейтенанта Рашада Махмудова Рашид оглу, который погиб в результате провокации, совершенной вооруженными силами Армении в направлении Товузского района на границе с Азербайджаном.
Как передает муганское бюро Report, в церемонии приняли участие родственники шехида, местные жители и люди из других регионов.
Затем участники церемонии посетили могилу шехида.
Напомним, что 12 июля армянские вооруженные силы начали провокацию в направлении Товузского района. Напряженность усилилась в ночь на 13 июля. В ночных боях с применением артиллерии, минометов и танков при точной поддержке наших подразделений уничтожены опорные пункты, артиллерийские батареи, автомобили и личный состав на территории воинской части врага. Старший лейтенант Рашад Махмудов, военнослужащий азербайджанской армии, погиб в бою.
Офицер Рашад Махмудов был похоронен на селе Ашагы Джурали Билясуварского района, где он родился.
Младший брат Рашида, Раисага Махмудов, скончался восемь лет назад от огнестрельного ранения, полученного по неосторожности.