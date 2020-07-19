В Билясуваре почтили память шехида Рашада Махмудова

В селе Ашагы Джурали Билясуварского района прошла церемония, посвященная памяти старшего лейтенанта Рашада Махмудова Рашид оглу, который был убит в результате провокации, совершенной вооруженными силами Армении в направлении Товузского района на границе с

В селе Ашагы Джурали Билясуварского района прошла церемония, посвященная памяти старшего лейтенанта Рашада Махмудова Рашид оглу, который погиб в результате провокации, совершенной вооруженными силами Армении в направлении Товузского района на границе с Азербайджаном.



Как передает муганское бюро Report, в церемонии приняли участие родственники шехида, местные жители и люди из других регионов.



Затем участники церемонии посетили могилу шехида.



Напомним, что 12 июля армянские вооруженные силы начали провокацию в направлении Товузского района. Напряженность усилилась в ночь на 13 июля. В ночных боях с применением артиллерии, минометов и танков при точной поддержке наших подразделений уничтожены опорные пункты, артиллерийские батареи, автомобили и личный состав на территории воинской части врага. Старший лейтенант Рашад Махмудов, военнослужащий азербайджанской армии, погиб в бою.



Офицер Рашад Махмудов был похоронен на селе Ашагы Джурали Билясуварского района, где он родился.



Младший брат Рашида, Раисага Махмудов, скончался восемь лет назад от огнестрельного ранения, полученного по неосторожности.

