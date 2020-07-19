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В Билясуваре почтили память шехида Рашада Махмудова 

В Билясуваре почтили память шехида Рашада Махмудова  В селе Ашагы Джурали Билясуварского района прошла церемония, посвященная памяти старшего лейтенанта Рашада Махмудова Рашид оглу, который был убит в результате провокации, совершенной вооруженными силами Армении в направлении Товузского района на границе с
Нагорно-карабахский конфликт
19 июля 2020 г. 17:33
В Билясуваре почтили память шехида Рашада Махмудова 

В селе Ашагы Джурали Билясуварского района прошла церемония, посвященная памяти старшего лейтенанта Рашада Махмудова Рашид оглу, который погиб в результате провокации, совершенной вооруженными силами Армении в направлении Товузского района на границе с Азербайджаном.


Как передает муганское бюро Report, в церемонии приняли участие родственники шехида, местные жители и люди из других регионов.


Затем участники церемонии посетили могилу шехида.


Напомним, что 12 июля армянские вооруженные силы начали провокацию в направлении Товузского района. Напряженность усилилась в ночь на 13 июля. В ночных боях с применением артиллерии, минометов и танков при точной поддержке наших подразделений уничтожены опорные пункты, артиллерийские батареи, автомобили и личный состав на территории воинской части врага. Старший лейтенант Рашад Махмудов, военнослужащий азербайджанской армии, погиб в бою.


Офицер Рашад Махмудов был похоронен на селе Ашагы Джурали Билясуварского района, где он родился.


Младший брат Рашида, Раисага Махмудов, скончался восемь лет назад от огнестрельного ранения, полученного по неосторожности.
 

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Версия на азербайджанском языке Biləsuvarda şəhid baş leytenantın anım mərasimi keçirilib

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