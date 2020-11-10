Стали известны личности некоторых террористов-наемников, воевавших на стороне армян

Стали известны личности некоторых террористов, которые приехали сражаться в Карабахе по найму на стороне армян.

Стали известны личности некоторых террористов, которые приехали сражаться в Карабахе по найму на стороне армян.

Как сообщает Report, об этом генеральный прокурор Кямран Алиев написал в письме Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет.

"Стало известно об участии в боевых операциях в качестве наемников граждан Франции – Артура Оганисяна, члена террористической организации АСАЛА Гилберта Минасяна (вместе с 15 лицами, личности которых пока неизвестны следствию), лидера экстремистской группировки "Zouaves Paris" Марка де Каккерей-Валменира, лишенного грузинского гражданства Ваагна Чахаляна, гражданина Исламской Республики Иран Армика Овсепяна, гражданина Беларуси Серова Сергея Валерьевича, гражданина США Арушана Бадасяна и других", - написал К.Алиев.

Генеральный прокурор заявил, что во время осмотра освобожденных от оккупации территорий на телах двух сражающихся на стороне армян лиц выявлены приметы, доказывающие этническую принадлежность наемников, и это еще раз доказывает их участие в боях.