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Состоялся обмен телами военнослужащих, погибших в ходе боев вокруг города Шуша

Состоялся обмен телами военнослужащих, погибших в ходе боев вокруг города Шуша Также в рамках этой акции были приняты тела шести военнослужащих Азербайджанской армии, погибших во время боев вокруг города Шуша
Нагорно-карабахский конфликт
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14 ноября 2020 г. 11:08
Состоялся обмен телами военнослужащих, погибших в ходе боев вокруг города Шуша

При посредничестве и участии российских миротворческих сил, дислоцированных в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджанской Республики, был осуществлен сбор тел нескольких военнослужащих, погибших на поле боя вокруг города Шуша.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В рамках этой гуманитарной акции тела погибших военнослужащих вооруженных сил Армении были собраны и переданы армянской стороне.

Также в рамках этой акции были приняты тела шести военнослужащих Азербайджанской армии, погибших во время боев вокруг города Шуша.

Эта гуманитарная акция была реализована в соответствии с пунктом 8 Заявления президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации от 10 ноября 2020 года.

Выражаем благодарность Министерству обороны Российской Федерации и лично министру обороны генералу армии Сергею Шойгу за организацию данной гуманитарной акции.

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Версия на английском языке MoD: Exchange of bodies of those who died during Shusha battles was held
Версия на азербайджанском языке Şuşa ətrafında gedən döyüşlərdə həlak olan bir neçə hərbi qulluqçunun meyitinin mübadiləsi həyata keçirilib

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