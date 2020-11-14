Состоялся обмен телами военнослужащих, погибших в ходе боев вокруг города Шуша

Также в рамках этой акции были приняты тела шести военнослужащих Азербайджанской армии, погибших во время боев вокруг города Шуша

При посредничестве и участии российских миротворческих сил, дислоцированных в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджанской Республики, был осуществлен сбор тел нескольких военнослужащих, погибших на поле боя вокруг города Шуша.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В рамках этой гуманитарной акции тела погибших военнослужащих вооруженных сил Армении были собраны и переданы армянской стороне.

Также в рамках этой акции были приняты тела шести военнослужащих Азербайджанской армии, погибших во время боев вокруг города Шуша.

Эта гуманитарная акция была реализована в соответствии с пунктом 8 Заявления президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации от 10 ноября 2020 года.

Выражаем благодарность Министерству обороны Российской Федерации и лично министру обороны генералу армии Сергею Шойгу за организацию данной гуманитарной акции.