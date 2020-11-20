Сегодня Агдам освобождается от оккупации

Согласно декларации, подписанной 10 ноября президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сегодня Агдамский район возвращается Азербайджану

Согласно декларации, подписанной 10 ноября президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сегодня Агдамский район возвращается Азербайджану.

Как передает Report, успешные боевые действия Азербайджанской Армии в недавней войне заставили оккупационные армянские вооруженные силы покинуть Агдам.

Так, 27 сентября Азербайджанская Армия, предотвратив провокацию армянских вооруженных сил на линии фронта, контратаковала и освободила от противника несколько районов, сотни сел и населенных пунктов, а также стратегические высоты. 44-дневная война завершилась победой Азербайджанской Армии, в результате которой наш трехцветный флаг был поднят в освобожденных городах, селах и поселках. Оккупационные армянские вооруженные силы не выдержали сокрушительных атак Армии Азербайджана и отступили с большими потерями. При этом были уничтожены тысячи единиц живой силы и военной техники противника. Военно-политическое руководство Армении, осознав бесперспективность сопротивления, было вынуждено подписать документ о капитуляции.

Таким образом, 10 ноября 2020 года стрельба и все боевые действия в зоне нагорно-карабахского конфликта были полностью прекращены. Согласно второму пункту документа, Агдамский район должен быть возвращен Азербайджанской Республике до 20 ноября 2020 года. Стало быть, еще один оккупированный регион Азербайджана освобождается от захватчиков, и там будет поднят Азербайджанский флаг.

23 июля 1993 года Вооруженные силы Армении оккупировали большую часть Агдамского района, расположенного в центральной части Карабаха. Армяне захватили 846,8 кв. км, то есть 77,4% территории Агдамского района, общая площадь которого составляет 1 094 кв.км, включая 1 город и 80 сел. В то время в Агдамском районе имелся 1 город и 124 села. Под оккупацией остались 26 из 38 колхозов-совхозов, 105 из 129 учреждений здравоохранения, 74 из 108 школ, 199 из 271 домов культуры, 24 строительных управления, 67 управлений-предприятий, 14 из 17 мечетей. Оккупация нанесла ущерб району в размере 13 млрд 135 млн долларов США.

Город Агдам, многочисленные исторические памятники, образцы культуры, архитектуры, единственный в бывшем СССР и 2-й в мире Музей хлеба были варварски разрушены врагом.

Агдам потерял в боях с врагом 6 тыс. шехидов, из которых 16 являются Национальными героями. В результате оккупации из 160 тыс. населения Агдама 143 тыс. стали вынужденными переселенцами на своей родине.

Отметим, что в настоящее время население Агдама составляет 204 000. Почти 160 из них являются вынужденными переселенцами.