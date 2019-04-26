Швыдкой: Россия готова стать посредником в налаживании гуманитарных контактов между Азербайджаном и Арменией

Россия готова стать посредником в налаживании гуманитарных контактов между Азербайджаном и Арменией.

Об этом, отвечая на вопрос Report, заявил спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству, сопредседатель правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ Михаил Швыдкой в Санкт-Петербурге.

"Конечно, Россия и международное сообщество заинтересованно в том, чтобы между двумя государствами-соседями начались процессы, которые могут привести к определенному соглашению мирного характера. В этом смысле мы хотели бы, чтобы прежде всего народы двух стран включились в этот процесс", - сказал М.Швыдкой.

По его словам, политики могут принимать любые решения, но главное, чтобы их принимали граждане страны. "Поскольку за много лет накопилось много боли и страданий, будет не просто перейти к мирному соглашению, которое устроило бы всех", - подчеркнул спецпредставитель президента России.

Он указал на важность налаживания контактов гуманитарного характера между представителями гражданских обществ, деятелями культуры и парламентариями.

"Российская сторона готова выступить посредником, как мы уже выступали в свое время, когда был процесс налаживания гуманитарных контактов между сторонами", - сказал М.Швыдкой.

Он выразил мнение, что данный процесс труден и деликатен.

"Очень важно, чтобы с двух сторон принимали участие люди, которые, во-первых, доверяют друг другу, а во-вторых, имеют определенный авторитет в странах-соседях. Почему, скажем, Полад Бюльбюль оглы всегда был хорош для этих процессов, потому, что его хорошо знают, как в Азербайджане, так и в Армении. Его знают на всем постсоветском пространстве. Армен Смбатян - это композитор, был министром культуры, его тоже знают в соседних странах. В этом смысле мы доверяли еще друг другу потому, что когда ты идешь по минному полю важно, чтобы в спину тебе дышал тот человек, которого ты знаешь. Это немаловажные детали. Повторю, Россия готова выступать здесь в качестве посредника", - сказал он.

Спецпредставитель российского президента отметил, что сейчас появились какие-то наметки на то, что этот процесс может быть запущен. "Я постараюсь поговорить с моими коллегами в Армении и Азербайджане, чтобы понять, кто будет представлять страны. Понятное дело, что похоже, воля руководства стран здесь есть. Тем более, то азербайджанское руководство всегда говорило, то готово к такого рода процессам. Сегодня об этом говорит и армянское руководство. Посмотрим, то из этого может получиться", - добавил М.Швыдкой.