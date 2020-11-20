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Российский политолог: Армянские "воины" бежали с поля боя как зайцы

Российский политолог: Армянские "воины" бежали с поля боя как зайцы Возвращение азербайджанских беженцев в Карабах может начаться уже в следующем году
Нагорно-карабахский конфликт
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20 ноября 2020 г. 17:35
Российский политолог: Армянские воины бежали с поля боя как зайцы
Сергей Марков

"Возвращение азербайджанских беженцев в Карабах может начаться уже в следующем году".

Об этом российскому бюро Report заявил российский политолог, директор Центра политических исследований Сергей Марков.

"Азербайджанская экономика достаточно сильна, также, думаю, будут большие инвестиции извне, братские страны Турция и Россия тоже помогут инвестициями. Также у Турции великолепный строительный комплекс и я уверен, что освобожденные районы довольно быстро станут центрами экономического роста", - заявил С. Марков.

Говоря об экологической катастрофе, которую устраивают армяне, уезжающие из Карабаха, поджигая дома и вырубая леса, Марков отметил, что Азербайджану важно предпринять серьезные меры: "Азербайджан должен бить во все колокола, чтобы остановить это чудовищное варварство. Нужно максимально привлекать все международные организации, чтобы они возвысили свой голос и потребовали от правительства Армении немедленно предпринять меры для прекращения этого варварства".

Также эксперт затронул тему акций протестов, которые начались в Армении в связи с возвращением Агдамского района Азербайджану.

"Эти митинги связаны прежде всего с военным поражением Армении. Они же думали, что они такие крутые, рассказывали, что азербайджанцы - это торговцы, а армяне - воины. А здесь эти "воины" бежали с поля боя как зайцы. Армянское общество испытало шок. Это невозможность примириться с этим, но рано или поздно это смирение произойдет".

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Версия на азербайджанском языке Rusiyalı politoloq: "Erməni “cəngavər”ləri döyüş meydanından dovşan kimi qaçırdılar"

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