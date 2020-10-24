Российский эксперт: Освободительная война Азербайджана стала Отечественной

Из-за обстрела мирных жителей освободительная война превратилась в Отечественную

"То, что сейчас происходит в Карабахе на линии фронта является ничем иным, как ответом Азербайджана на многочисленные провокации соросовского режима, вашего премьера Никола Пашиняна, которому вы поверили в надежде на то, что он приведет вас к светлому будущему".

Как передает Report, об этом заявил российский эксперт по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов в своем видеообращении к армянскому народу.

По его словам, Азербайджан на протяжении долгих лет ждал возврата своих оккупированных территорий, но Армения нарушив свои обязательства и договоренности, 27 сентября начала широкомасштабную провокацию. В ответ на эту агрессию, азербайджанская сторона приступила к контрнаступательным операциям.

"Началась операция по освобождению территорий. Мне жалко погибших солдат как армян, так и азербайджанцев. Но это солдаты, войны, и когда армянскими солдатами были нанесены ракетные удары по мирному населению в Гяндже, я понял, что освободительная война превращается в Отечественную. Я многодетный отец, и когда увидел как убивают грудных детей, и потом в армянских соцсетях глумятся над плачущим отцом, хоронившем своих жену и ребенка, я понял, ваша страна обречена", - подчеркнул Е.Михайлов.

В своем обращении Михайлов отметил, что Азербайджан, в отличие от Армении, всегда придерживался грамотной внешней политики, никогда не склонялся в сторону Запада в ущерб отношениям с Россией: "До начала войны вы надеялись, что Запад вам поможет, а когда убедились, что помощи нет, вы вновь просите спасти вас русскими штыками? Мы это уже проходили. Спасали вас и дали вам государство, которое вы сами же своими силами рушите. Нет уж, сами начали, сами и разгребайте!

Баку никогда не стремился упасть в объятия НАТО и ЕС. В Азербайджане руководит президент Ильхам Алиев, который уважает русскую культуру и развивает русский язык. В Азербайджане проживает более 150 тыс. русских. Русские сейчас гибнут за Азербайджан и русская православная церковь в этой стране поддержало правительство в его стремлении вернуть оккупированную территорию. Впрочем, как и другие конфессии многонационального Азербайджана".