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Российские миротворцы выдвинулись в район операции в Нагорном Карабахе

Российские миротворцы выдвинулись в район операции в Нагорном Карабахе Военные российского миротворческого соединения, прибывшие в Республику Армения, выдвинулись в район выполнения задач по контролю за прекращением огня и военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта.
Нагорно-карабахский конфликт
11 ноября 2020 г. 07:22
Российские миротворцы выдвинулись в район операции в Нагорном Карабахе

Военные российского миротворческого соединения, прибывшие в Республику Армения, выдвинулись в район выполнения задач по контролю за прекращением огня и военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщили в Минобороны РФ.

"Воинским колоннам предстоит проехать более 250 км и развернуть миротворческий контингент с выставлением российских наблюдательных постов вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора", - говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что всего для развертывания миротворческого контингента в зоне нагорнокарабахского конфликта будут переброшены 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и спецтехники.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya sülhməramlıları Qarabağa yola düşüblər

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