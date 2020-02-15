Ильхам Алиев: Никол Пашинян признал факт оккупации, сказав, что его сын служит на оккупированных землях Азербайджана - ОБНОВЛЯЕТСЯ

"Премьер-министр Никол Пашинян признал факт военной оккупации, сказав, что его собственный сын служит на оккупированных землях Азербайджана в рядах армянских вооруженных сил".

Как передает Report со ссылкой на Twitter заведующего отделом Администрации президента по вопросам внешней политики Хикмета Гаджиева, об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в ходе панельных обсуждений на тему Нагорно-карабахского конфликта в рамках Конференции по безопасности в Мюнхене 15 февраля.

***21:22

"В Нагорном Карабахе нет исторического наследия Армении".

Как передает Report со ссылкой на Twitter заведующего отделом Администрации президента по вопросам внешней политики Хикмета Гаджиева, об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в ходе панельных обсуждений на тему Нагорно-карабахского конфликта в рамках Конференции по безопасности в Мюнхене 15 февраля.

Ильхам Алиев отметил, что азербайджанские вынужденные переселенцы должны вернуться на свои земли: "Более чем 80 процентов вооруженных сил на оккупированных землях составляют армянские солдаты. Они думают, что смогут навсегда удержать эти территории. Никогда".

***21:16

"Армения оккупировала 20 процентов территории Азербайджана и осуществила на оккупированных землях этническую чистку против азербайджанского гражданского населения, в том числе и Ходжалинский геноцид".

Как передает Report со ссылкой на Twitter заведующего отделом Администрации президента по вопросам внешней политики Хикмета Гаджиева, об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в ходе панельных обсуждений на тему Нагорно-карабахского конфликта в рамках Конференции по безопасности в Мюнхене 15 февраля.

***20:40

"Никол Пашинян неправильно истолковывает истинную суть резолюций Совета Безопасности ООН, которые подразумевают немедленный и безоговорочный вывод армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана".

Как передает Report со ссылкой на Twitter заведующего отделом Администрации президента по вопросам внешней политики Хикмета Гаджиева, об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в ходе панельных обсуждений на тему Нагорно-карабахского конфликта в рамках Конференции по безопасности в Мюнхене 15 февраля.

Глава азербайджанского государства заявил, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны объяснить Армении, что Нагорный Карабах – не Армения, ни одна страна в мире не признает Нагорный Карабах.