Президент ПА ОБСЕ: Нагорно-карабахский конфликт является вызовом архитектуры европейской безопасности

"Вызовы архитектуры европейской безопасности, включая продолжение оккупации Грузии, нагорно-карабахский конфликт, незаконную аннексию Крыма и продолжающийся конфликт на востоке Украины, требуют расширения трансатлантического и общеевропейского сотрудничества".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ Георгий Церетели, выступая на сессии ПА НАТО в Братиславе.

"Поскольку мы постоянно стремимся усилить политическую волю для прекращения конфликтов. Я призываю вас сегодня продолжать использовать ваше влияние для миротворчества и нормализации жизни людей", - заявил президент ПА ОБСЕ. - "Потому что, хотя напряженность может быть только у порога НАТО, необходимы действия, чтобы предотвратить дальнейшие побочные эффекты и эскалацию отсутствия безопасности".