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Президент ПА ОБСЕ: Нагорно-карабахский конфликт является вызовом архитектуры европейской безопасности

Президент ПА ОБСЕ: Нагорно-карабахский конфликт является вызовом

"Вызовы  архитектуры европейской безопасности, включая продолжение оккупации Грузии, нагорно-карабахский конфликт, незаконную аннексию Крыма и продолжающийся конфликт на востоке Украины, требуют расширения трансатлантического и общеевропейского сотрудничества".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Парламентской ассамблеи (ПА)  ОБСЕ Георгий Церетели, выступая на сессии ПА НАТО в Братиславе.

"Поскольку мы постоянно стремимся усилить политическую волю для  прекращения конфликтов. Я призываю вас сегодня продолжать использовать ваше влияние для миротворчества и нормализации жизни людей", - заявил президент ПА ОБСЕ. - "Потому что, хотя напряженность может быть только у порога НАТО, необходимы действия, чтобы предотвратить дальнейшие побочные эффекты и эскалацию отсутствия безопасности". 

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