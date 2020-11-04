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Президент: Он должен сказать, что выведет свои войска из Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского районов

Президент: Он должен сказать, что выведет свои войска из Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского районов Мы уже освободили четыре района в одностороннем порядке
Нагорно-карабахский конфликт
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4 ноября 2020 г. 14:45
Президент: Он должен сказать, что выведет свои войска из Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского районов
Ильхам Алиев
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"Я думаю, что чем быстрее закончится война, тем будет лучше. Мы выдвинули такое предложение, и оно было очень конструктивным. За этот период чуть больше месяца я неоднократно говорил и могу повторить еще раз, что если премьер-министр Армении возьмет на себя обязательство об освобождении оставшейся части территорий, то мы готовы остановиться сегодня. Пока он не взял на себя такое обязательство".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 2 ноября в интервью итальянской газете La Repubblica.

"Когда ему задают вопрос о компромиссах, то он всегда говорит о самоопределении. Но самоопределение не тот компромисс, на который они должны пойти. Их компромиссом должно быть освобождение всех территорий в соответствии с выполнением резолюций Совета Безопасности ООН и базовых принципов. В базовых принципах говорится, что сначала должны быть освобождены пять, а затем еще два района. Мы уже освободили четыре района в одностороннем порядке. Поэтому он должен сказать, что выведет свои войска из оставшихся под оккупацией территорий Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского районов. Но он не делает заявления. Это говорит о том, что он не хочет прекращения войны", - подчеркнул президент.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "O deməlidir ki, qoşunlarını Ağdam, Kəlbəcər və Laçın rayonlarının işğal altında qalmış ərazilərindən geri çəkəcək"

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