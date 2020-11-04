Президент: Наша задача - восстановление территориальной целостности, и мы близки к ней

"Мы хотели решить всё за столом переговоров, но в то же время были готовы к силовой развязке, что, собственно, сейчас и происходит"

"Наша задача состоит в восстановлении территориальной целостности Азербайджана, и мы близки к ней. Мы ждали этого почти 30 лет. Как известно, все это время Азербайджан был серьезно привержен переговорному процессу".

Как сообщает Report, об этом в интервью итальянской газете “La Republica” заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

"К сожалению, переговорный процесс не принес существенных результатов. Кроме того, за последние несколько лет руководство Армении постоянно провоцировало нас своими заявлениями и действиями, в том числе прибегало к военным провокациям. Последняя провокация была совершена 27 сентября. Мы должны были ответить, и наш ответ стал ощутимым для Армении. Мы хотели решить всё за столом переговоров, но в то же время были готовы к силовой развязке, что, собственно, сейчас и происходит", - отметил глава государства.