Пресс-секретарь МО: Азербайджанский солдат приближается к цели

"Азербайджанские солдаты по поручению Верховного главнокомандующего прорывают укрепления, разрушают засады и приближаются к цели".

"Азербайджанские солдаты по поручению Верховного главнокомандующего прорывают укрепления, разрушают засады и приближаются к цели".

Как сообщает Report, об этом сказал пресс-секретарь Министерства обороны Анар Эйвазов.

"Главная задача нашей армии организованно продвигаться вперед в контрнаступательной операции в условиях сложного рельефа и погодных условий.

В настоящее время перед азербайджанской армией стоят не только подразделения вооруженных сил Армении, но и привлеченные из-за рубежа наемники и иностранные террористы. Согласно полученным разведкой данным, это сражающиеся по найму граждане различных стран армянского происхождения. Военно-политическое руководство Армении хитростью бросило их на передовую, фактически обрекло на смерть, и клевещет, что они воюют на стороне Азербайджана и не хочет забрать даже их трупы", - добавил пресс-секретарь МО.