Андре Вилье: Правительство Франции должно объяснить незаконный визит депутатов в Карабах

"Незаконный визит депутатов правящей партии Франции в Нагорный Карабах является большой дипломатической ошибкой".

Об этом французскому бюро Report сообщил депутат Национальной ассамблеи Франции, член межпарламентской группы дружбы Франция-Азербайджан Андре Вилье.

По его словам, в то время как Франция пытается разрешить нагорно-карабахский конфликт на протяжении более 20 лет, правящая партия не должна демонстрировать двоякую позицию по этому вопросу: "Среди депутатов Национальной ассамблеи Франции, которые некоторое время назад по приглашению карабахских сепаратистов незаконно посетили оккупированные территории Азербайджана, есть и представители правящей партии "Вперёд, Республика". По моему мнению, незаконный визит депутатов правящей партии в Нагорный Карабах является большой дипломатической ошибкой. Французское правительство должно дать дипломатическое объяснение их незаконного визита в Карабах".

По мнению А.Вилье, демонстрация правящей партией двоякой позиции по вопросу, над решением которого Франция работает более 20 лет, не является нормальным явлением: "Давайте не забывать, что Франция является членом Минской группы ОБСЕ, которая занимается поиском путей мирного урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта".