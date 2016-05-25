​Посол: Швейцария старается внести свой посильный вклад в разрешение Карабахского конфликта

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Швейцария старается внести свой посильный вклад в разрешение Нагорно-Карабахского армяно-азербайджанского конфликта.

Как передает Report, об этом в интервью "Nasha Gazeta" сказал посол Азербайджанской Республики в Швейцарской Конфедерации Акрам Зейналлы.

"Как Вы уже знаете, в ночь с 1 на 2 апреля этого года вдоль всей линии соприкосновения войск Вооруженные силы Армении подвергли интенсивному артиллерийскому обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана, а также расположенные неподалеку гражданские объекты и мирное население. Хотя Армения и до этого неоднократно нарушала режим прекращения огня, о чем Азербайджан периодически официально уведомлял международное сообщество, до сих пор столь интенсивному артобстрелу не подвергалось непосредственно гражданское население. Исходя из сложившейся обстановки, азербайджанская армия была вынуждена предпринять контрмеры, чтобы подавить огневые точки противника в целях обеспечения безопасности гражданского населения", - заявил посол.

По его словам, Азербайджан, как и сопредседатели Минской Группы ОБСЕ, которой выдан мандат на разрешение конфликта, не раз заявлял, что статус-кво в этом конфликте не приемлем, так как не содействует мирному разрешению конфликта, и последние события тому подтверждение.

Акрам Зейналлы сказал, что чем скорее Армения выведет свои вооруженные силы с оккупированных территорий Азербайджана, тем быстрее установится спокойствие на этих землях и стороны смогут предметно провести переговоры и разрешить этот конфликт раз и навсегда, на основе международного права и резолюций 822, 853, 874 и 884 Совета Безопасности ООН.

"Возвращаясь к вашему вопросу, действительно, Швейцария известна своими квалифицированными посредническими услугами, и Азербайджан, как одна из сторон конфликта, был бы только рад, если бы ее усилия приблизили мирное разрешение конфликта. Но на данный момент Минская Группа ОБСЕ и конкретно сопредседатели Минской Группы в лице России, США и Франции обладают соответствующим мандатом, а посредничество Швейцарии не стоит на повестке дня. Тем не менее, Швейцария старается внести свой посильный вклад в разрешение этого длительного конфликта, за что мы ей признательны. Пользуясь случаем, хотел бы еще раз поблагодарить Швейцарию как принимающую страну в переговорах между Президентами Азербайджана и Армении, которые состоялись 19 декабря прошлого года в Берне. К сожалению, и эти переговоры закончились ничем", - добавил он.

В ответ на вопрос "в 2014 году Швейцария председательствовала в ОБСЕ. Если не ошибаюсь, Вы возлагали надежды на то, что продолжающиеся конфликты в Южном Кавказе станут одним из ее приоритетов. Оправдались ли Ваши надежды?", посол сказал следующее: "Наши надежды не были напрасны. Швейцария, как и ожидалось, включила в список своих приоритетов в рамках председательства в ОБСЕ содействие разрешению конфликтов на Южном Кавказе, в том числе конфликта между Арменией и Азербайджаном. Были предприняты некоторые шаги в этом направлении. Председательствовавший в ОБСЕ министр иностранных дел Дидье Буркхальтер, одновременно являвшийся в то время Президентом Конфедерации, совершил визит в Южно-Кавказские страны, обсуждал и делал предложения в Баку и Ереване по структурным переговорам. Кроме этого, на неофициальном, неправительственном уровне швейцарцы провели несколько мероприятий. Но в целом из-за того, что сразу после начала председательства Швейцарии в ОБСЕ обострился конфликт на Украине, большую часть внимания и усилий Швейцария была вынуждена уделить именно этой новой ситуации".