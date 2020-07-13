Похоронен шехид Эльшад Мамедов

Напряжение на Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы сохранялось и в ночь на 13 июля

Военнослужащий Азербайджанской Армии, старший солдат Эльшад Дёнмаз оглу Мамедов, 1996 года рождения, погибший 12 июля в результате армянской провокации, похоронен.

Как сообщает западный центр Report, тело Э.Мамедова предано земле в родном селе Агдам Товузского района.

На похоронах приняли участие члены семьи шехида, местные жители, сотрудники правоохранительных органов и представители исполнительной власти района.

Э.Мамедов был женат, у него остался 6-месячный сын.

12 июля подразделения вооруженных сил Армении с целью захвата наших позиций на Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы предприняли попытку нападения с применением артиллерии.

При отражении нападения противника погибли военнослужащие Азербайджанской армии - сверхсрочники - прапорщик Садыгов Вугар Лятиф оглы и старший солдат Мамедов Эльшад Дёнмез оглы.

Несмотря на усилия наших врачей, не удалось спасти жизнь также тяжело раненого военнослужащего Азербайджанской армии солдат Дашдемирова Хайяма Магомед оглы.

Напряжение на Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы сохранялось и в ночь на 13 июля.

В ходе ночных боев наши подразделения с применением артиллерии, минометов и танков точным огнем уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу на территории воинской части противника.

Во время боев погиб военнослужащий Азербайджанской армии, старший лейтенант Махмудов Рашад Рашид оглы.

В настоящее время оперативная обстановка находятся под контролем наших войск. Против врага применяются карательные меры. Противник скрывает информацию о потерях.