Подразделения ВС Армении за сутки нарушили режим прекращения огня 140 раз

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, 60 и 82 миллиметровые минометы (2 снаряда) в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 140 раз.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана, с позиций, расположенных в селе Воскеван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кемерли, Ашагы Аскипара Газахского района, в селе Агбулаг Товузского района, в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Шыхлар, Гарагашлы, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавенского района, Ашагы Вейселли, Гобу дилагарда, Карвенд, Горган, Кюрдляр и Горадиз Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского и Физулинского районов.