Пленный армянский пастор призвал свой народ не проливать крови

"Как верующий человек, я призываю соотечественников оставить оружие и не сражаться. Потому что это не наши территории, мы сражаемся на землях другой страны"

Сегодня в молельном доме адвентистов седьмого дня была проведена встреча с попавшим в плен армянским пастором адвентистской церкви города Гюмри Армении Саакян Говсепом Араратовичем.

Как сообщает Report, на встрече сначала была прочитана молитва.

Пастор общины адвентистов седьмого дня в Баку Эльшан Джаббаров сказал, что Бог не хочет войны.

Пленный армянский пастор адвентистской церкви города Гюмри Армении Саакян Говсеп Араратович сказал, что мы должны жить в мире: "Бог не хочет войны. Я всегда хотел, чтобы азербайджанский и армянский народы жили в мире. Я очень рад, что Бог чудесным образом сохранил мне жизнь и я в настоящее время нахожусь здесь. Мне позвонили из военкомата и сказали, что ты должен участвовать на войне. Я ответил, что я пастор адвентистской церкви и не могу никого убивать. Сказали, что это не важно. И я решил, что не буду убивать, а постараюсь спасать людей. Это случилось, и я помог одному раненому. Бог дал мне еще одну возможность. Мне приятно находиться здесь среди азербайджанских адвентистов седьмого дня. Я призываю азербайджанский и армянский народ к миру".

Саакян призвал армян не проливать кровь: "Как верующий человек, я призываю соотечественников оставить оружие и не сражаться. Потому что это не наши территории, мы сражаемся на землях другой страны. Со мною вместе были 60 человек, и я точно могу сказать, что и они не хотели воевать. Они хотят вернуться в свои дома. У меня есть 9-месячная дочь. Так же как и я, они тоже хотят видеть своих детей".

Он также рассказал об условиях своего содержания: "Меня сначала отправили в госпиталь. Здесь мне дали одежду и накормили. Теперь у меня есть пища и я за это благодарен".